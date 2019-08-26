По требованию новозыбковских прокуроров 35 сайтов признали незаконными
В Новозыбковском районе прокуратура выявила 35 сайтов с запрещенным контентом.
Выяснилось, что на 10 сайтах продавали водительские права, еще на 15 - дипломы.
- По закону нельзя распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Между тем за подделку диплома об образовании, водительского удостоверения и их сбыт установлена уголовная ответственность.
Кроме того, на 10 сайтах гражданам предлагалось получить в долг деньги. Но это не были сайты микрофинансовой организации. Предпринимательская деятельность без государственной регистрации влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Прокуратура обратилась в суд. Все ресурсы с незаконной информацией закрыли.
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ИСТОЧНИК KP.RU