Возле Центрального рынка в Брянске обнаружили огромную свалку

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-23T17:23:31+03:00

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Огромную гору пустых деревянных ящиков, картонных коробок и пакетов от овощей и фруктов заметили в Брянске у Центрального рынка.

Снимки масштабной свалки брянцы опубликовали в соцсети. При этом люди пожаловались, что от кучи мусора исходить вонь. А отходы в свою очередь привлекают паразитов и бродячих животных. При этом неподалеку стоит большой мусорный контейнер, но он не заполнен.

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ИСТОЧНИК KP.RU