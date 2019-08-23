Возле Центрального рынка в Брянске обнаружили огромную свалку
Фото: vk.com, Иван Иванов.
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Огромную гору пустых деревянных ящиков, картонных коробок и пакетов от овощей и фруктов заметили в Брянске у Центрального рынка.
Снимки масштабной свалки брянцы опубликовали в соцсети. При этом люди пожаловались, что от кучи мусора исходить вонь. А отходы в свою очередь привлекают паразитов и бродячих животных. При этом неподалеку стоит большой мусорный контейнер, но он не заполнен.
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ИСТОЧНИК KP.RU