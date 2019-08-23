В Брянске прошла традиционная августовская педагогическая конференция

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-23T17:10:52+03:00

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В пятницу, 23 августа, в Брянске прошла ежегодная августовская конференция педагогов города.

На нее съехались директора школ, учителя, работники детских садов. Речь шла об итогах минувшего учебного года, задачах и планах на будущий год.

Открывая педконференцию, Александр Хлиманков напомнил, что от педагогов во многом зависит то, каким вырастет новое поколение жителей Брянска.

В Брянске работает 181 муниципальная образовательная организация, в том числе 68 общеобразовательных учреждений, 106 детских садов и 7 учреждений дополнительного образования. По данным городского управления образования, в этом году в Брянске более чем на две тысячи увеличилось количество учеников, в том числе почти на 400 - первоклассников. Таким образом, 1 сентября в Брянске за парты сядут 52 225 юношей и девушек, в числе которых 5 949 первоклассников. По сравнению с прошлым годом, несколько больше примут и дошкольные образовательные учреждения - 25 596 малышей.

На конференции самым отличившимся педагогам, учреждениям образования, добившимся высоких результатов в своей деятельности, вручили Почетные грамоты, дипломы, Благодарственные письма

Также сертификаты на получение компьютерного класса были вручены директорам школ №№1, 28, 49, лицея №2 имени Михаила Ломоносова и гимназии №4. Этой же гимназии вручили сертификат на получение интерактивного комплекса.

Общеобластная педагогическая конференция запланирована на 28 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU