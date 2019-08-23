В Трубчевске откроется первый на Брянщине виртуальный концертный зал

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-23T14:34:00+03:00

Его зрители смогут посмотреть концерты классической музыки из других регионов

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Первый виртуальный концертный зал в Брянской области откроется в Трубчевске. Как сообщают в региональном правительстве, работы по его оборудованию уже завершили.

- В апреле Трубчевская детская школа искусств имени Анастасии Вяльцевой победила в конкурсе Министерства культуры на создание виртуальных концертных залов, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - И получила 980 тысяч рублей из федерального бюджета на его оборудование.

Для виртуального концертного зала купили новейшее высококачественное оборудование известных мировых брендов. Оно позволяет принимать прямые трансляции концертов из Московской филармонии и других регионов. Его уже установили.

В ближайшее время виртуальный концертный зал сможет принять первых посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU