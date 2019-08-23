На трассе под Брянском 25 августа будут ловить пьяных автомобилистов

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-23T13:34:15+03:00

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

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На трассе в Брянском районе водителей 25 августа ждут массовые проверки. Полицейские будут дежурить на 114-м километре автодороги «Орел-Смоленск». Цель проверок – выявить автомобилистов в состоянии опьянения.

В областной Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU