2019-08-23T13:34:15+03:00
Общество

На трассе под Брянском 25 августа будут ловить пьяных автомобилистов

Массовые проверки пройдут на автодороге «Орел-Смоленск»
Мария Дедкова
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Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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На трассе в Брянском районе водителей 25 августа ждут массовые проверки. Полицейские будут дежурить на 114-м километре автодороги «Орел-Смоленск». Цель проверок – выявить автомобилистов в состоянии опьянения.

В областной Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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