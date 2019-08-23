В следующем году в Брянской области вырастет региональный материнский капитал
За рождение третьего малыша выплата увеличится вдвое
На Брянщине повысят региональный маткапитал.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На Брянщине в следующем году вырастет региональный материнский капитал. Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказал губернатор Александр Богомаз.
За рождение третьего и последующих детей суммы будут отличаться. К примеру, за появление на свет третьего ребенка выплаты увеличатся в два раза - со 100 до 200 тысяч рублей.
400 тысяч рублей получат родители двойни. А семья, в которой родится тройня, получит 1,2 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU