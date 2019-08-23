2019-08-23T12:44:08+03:00
Общество

В следующем году в Брянской области вырастет региональный материнский капитал

За рождение третьего малыша выплата увеличится вдвое
Елена РАКОВА
Поделиться:
На Брянщине повысят региональный маткапитал.На Брянщине повысят региональный маткапитал.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На Брянщине в следующем году вырастет региональный материнский капитал. Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказал губернатор Александр Богомаз.

За рождение третьего и последующих детей суммы будут отличаться. К примеру, за появление на свет третьего ребенка выплаты увеличатся в два раза - со 100 до 200 тысяч рублей.

400 тысяч рублей получат родители двойни. А семья, в которой родится тройня, получит 1,2 миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске прошла традиционная августовская педагогическая конференция
На Свенской ярмарке-2019 запретили продавать колбасу и копчености
Брянские спасатели сняли с крыши подростка-экстремала
После недельной попойки брянец недосчитался одежды, обуви и мобильника
В Трубчевске откроется первый на Брянщине виртуальный концертный зал
Детская школа искусств в Сельцо получила новое пианино
Брянец, который пытался откупится от наказания за пьяную езду, пойдет под суд
На трассе под Брянском 25 августа будут ловить пьяных автомобилистов
В брянском поселке Бытошь предприниматель захватил берег озера
В брянскую фирму «Юризм» нагрянули с обысками
В брянской колонии строгого режима обвенчали заключенного и его возлюбленную
В Брянской области разыскивают подозреваемого в сбыте фальшивых денег
Брянец пожаловался на проблемы при записи к врачу
Жительница Погара незаконно получала пенсию в двух государствах
Жители Брянска просят отремонтировать дорогу возле «Свенской ярмарки»
В Бежице ревнивый горожанин напал на жену с топором
В Брасовском районе столкнулись легковушка и фура