В следующем году в Брянской области вырастет региональный материнский капитал

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-23T12:44:08+03:00

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На Брянщине в следующем году вырастет региональный материнский капитал. Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказал губернатор Александр Богомаз.

За рождение третьего и последующих детей суммы будут отличаться. К примеру, за появление на свет третьего ребенка выплаты увеличатся в два раза - со 100 до 200 тысяч рублей.

400 тысяч рублей получат родители двойни. А семья, в которой родится тройня, получит 1,2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU