Брянец пожаловался на проблемы при записи к врачу

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-23T11:18:02+03:00

К сожалению, на жалобу пока никто из персонала поликлиники не ответил. Фото: Алексей ФОКИН

По словам горожанина, в медучреждении знают, как избавиться от пациентов

Изменить размер текста: A A

Житель Брянска пожаловался на проблемы при записи на прием к врачу поликлиники №1. Свое обращение горожанин оставил на портале медицинских услуг.

По словам брянца, в медучреждении знают, как избавиться от пациентов.

- Теперь при звонке по бывшему номеру регистратуры, я попадаю на "многоканальный" телефон колл-центра, который работает с 8.00, - пишет горожанин. - А выдача талонов к врачу начинается с 7.00. Через портал на прием записаться к врачу практически невозможно, по телефону тоже. Только личное присутствие, это приезжать к 5.00 утра и занимать очередь.

К сожалению, на жалобу пока никто из персонала поликлиники не ответил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU