2019-08-23T11:18:02+03:00
Общество

Брянец пожаловался на проблемы при записи к врачу

По словам горожанина, в медучреждении знают, как избавиться от пациентов
Мария Дедкова
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К сожалению, на жалобу пока никто из персонала поликлиники не ответил.К сожалению, на жалобу пока никто из персонала поликлиники не ответил.Фото: Алексей ФОКИН
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Житель Брянска пожаловался на проблемы при записи на прием к врачу поликлиники №1. Свое обращение горожанин оставил на портале медицинских услуг.

По словам брянца, в медучреждении знают, как избавиться от пациентов.

- Теперь при звонке по бывшему номеру регистратуры, я попадаю на "многоканальный" телефон колл-центра, который работает с 8.00, - пишет горожанин. - А выдача талонов к врачу начинается с 7.00. Через портал на прием записаться к врачу практически невозможно, по телефону тоже. Только личное присутствие, это приезжать к 5.00 утра и занимать очередь.

К сожалению, на жалобу пока никто из персонала поликлиники не ответил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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