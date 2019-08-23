Брянец пожаловался на проблемы при записи к врачу
Житель Брянска пожаловался на проблемы при записи на прием к врачу поликлиники №1. Свое обращение горожанин оставил на портале медицинских услуг.
По словам брянца, в медучреждении знают, как избавиться от пациентов.
- Теперь при звонке по бывшему номеру регистратуры, я попадаю на "многоканальный" телефон колл-центра, который работает с 8.00, - пишет горожанин. - А выдача талонов к врачу начинается с 7.00. Через портал на прием записаться к врачу практически невозможно, по телефону тоже. Только личное присутствие, это приезжать к 5.00 утра и занимать очередь.
К сожалению, на жалобу пока никто из персонала поликлиники не ответил.
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ИСТОЧНИК KP.RU