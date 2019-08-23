Жительница Погара незаконно получала пенсию в двух государствах
Женщине переплатили почти миллион рублей
Суд назначил виновной наказание - 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в год.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Погара получила условный срок за махинации с пенсией.
67-летняя женщина имеет гражданство России и Молдавии.
- С января 2009 года по октябрь 2018 пенсионерка скрывала факт получения денег в другом государстве, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За это время она незаконно получила больше 929 тысяч рублей.
Суд назначил виновной наказание - 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в год.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU