Жительница Погара незаконно получала пенсию в двух государствах

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-23T10:34:38+03:00

Суд назначил виновной наказание - 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Жительница Погара получила условный срок за махинации с пенсией.

67-летняя женщина имеет гражданство России и Молдавии.

- С января 2009 года по октябрь 2018 пенсионерка скрывала факт получения денег в другом государстве, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За это время она незаконно получила больше 929 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание - 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU