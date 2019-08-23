В Брянске планируют благоустроить пустырь возле ТЦ «Дубрава»
В Брянске пообещали благоустроить площадку возле торгового центра «Дубрава». На пустырь обратили внимание городские власти. Глава Брянска Александр Хлиманков предложил в соцсетях брянцам внести свои предложения по поводу благоустройства этой территории.
- В распоряжении нашего города есть земельный участок возле лестницы, ведущей к набережной, - пишет глава города. - В настоящее время решается вопрос о благоустройстве данной территории. Всех неравнодушных граждан приглашаю принять участие в опросе на тему благоустройства этой территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU