В Брянске планируют благоустроить пустырь возле ТЦ «Дубрава»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-23T09:02:20+03:00

Власти заговорили о благоустройстве территории перед набережной. Скриншот с видео instagram.com, Александр Хлиманков

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В Брянске пообещали благоустроить площадку возле торгового центра «Дубрава». На пустырь обратили внимание городские власти. Глава Брянска Александр Хлиманков предложил в соцсетях брянцам внести свои предложения по поводу благоустройства этой территории.

- В распоряжении нашего города есть земельный участок возле лестницы, ведущей к набережной, - пишет глава города. - В настоящее время решается вопрос о благоустройстве данной территории. Всех неравнодушных граждан приглашаю принять участие в опросе на тему благоустройства этой территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU