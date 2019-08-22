Брянцы раскритиковали новое ограждение в Майском парке
Пики на заборе получились разными
Размер и форма наконечников отличаются друг от друга.Фото: vk.com, Игорь Стельмах
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В Брянске продолжается ремонт в Майском парке. Жители города наблюдают за проводимыми работами.
21 августа в соцсетях брянцы опубликовали фотографию нового ограждения. Оно должно быть украшено пиками. Но вот размер и форма наконечников отличаются друг от друга.
Многие брянцы возмутились таким видом забора. Другие отметили, что, возможно, такова задумка дизайнера.
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ИСТОЧНИК KP.RU