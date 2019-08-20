Унечская компания задолжала своим рабочим 7,8 миллиона рублей
В Унечском районе по факту невыплаты зарплаты на местном предприятии завели уголовное дело.
По предварительной информации, компания задолжала 97 своим работникам 7,8 миллиона рублей. Сотрудники с января по май не видели зарплату.
- Выяснилось, что в ООО «Стройтэкс» имевшиеся на расчетных счетах средства расходовались на хозяйственные нужды, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Работодатель меры к своевременной и полной оплате труда работников не принял.
После проверки прокуратуры материалы предали следователям. Они завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU