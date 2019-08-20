В Фокинском районе Брянска на день отключат воду

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-20T17:36:42+03:00

Ограничение коснется участка от улицы Западной до улицы Белорусской

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Фокинский район Брянска на день останется без воды. Ее не будет с 9.00 22 августа до 9.00 23 августа. Ограничения коснуться участка от улицы Западной до улицы Белорусской, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Ремонт пройдет на магистральном водоводе.

Напомним, 21 августа напор воды понизят в Володарском районе Брянска. Это коснется жителей микрорайонов «Новостройка», «Сосновый бор» и «Есенинский».

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ИСТОЧНИК KP.RU