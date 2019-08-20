В Фокинском районе Брянска на день отключат воду
Ограничение коснется участка от улицы Западной до улицы Белорусской
Напомним, 21 августа напор воды понизят в Володарском районе БрянскаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
Фокинский район Брянска на день останется без воды. Ее не будет с 9.00 22 августа до 9.00 23 августа. Ограничения коснуться участка от улицы Западной до улицы Белорусской, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Ремонт пройдет на магистральном водоводе.
Напомним, 21 августа напор воды понизят в Володарском районе Брянска. Это коснется жителей микрорайонов «Новостройка», «Сосновый бор» и «Есенинский».
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU