2019-08-20T15:27:25+03:00
Общество

В Брянске арестовали 25-летнего директора юридической фирмы

Его подозревают в мошенничестве
Мария Дедкова
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По версии следствия, сотрудники компании заставляли клиентов брать кредиты на свои услуги.По версии следствия, сотрудники компании заставляли клиентов брать кредиты на свои услуги.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске задержали директора юрфирмы по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, сотрудники компании заключали с гражданами договоры на оказание юридических услуг по завышенным ценам. Клиенты подписывали кредитные договоры. А исполнители свои обязательства не выполняли, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Следователи завели уголовное дело.

Накануне Советский районный суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого – 25-летнего директора юридической компании. Ближайшие два месяца он проведет под стражей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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