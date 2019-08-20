В Брянске арестовали 25-летнего директора юридической фирмы

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-20T15:27:25+03:00

По версии следствия, сотрудники компании заставляли клиентов брать кредиты на свои услуги. Фото: Иван ВИСЛОВ

Его подозревают в мошенничестве

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В Брянске задержали директора юрфирмы по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, сотрудники компании заключали с гражданами договоры на оказание юридических услуг по завышенным ценам. Клиенты подписывали кредитные договоры. А исполнители свои обязательства не выполняли, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Следователи завели уголовное дело.

Накануне Советский районный суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого – 25-летнего директора юридической компании. Ближайшие два месяца он проведет под стражей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU