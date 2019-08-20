В Брянске арестовали 25-летнего директора юридической фирмы
В Брянске задержали директора юрфирмы по подозрению в мошенничестве.
По версии следствия, сотрудники компании заключали с гражданами договоры на оказание юридических услуг по завышенным ценам. Клиенты подписывали кредитные договоры. А исполнители свои обязательства не выполняли, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Следователи завели уголовное дело.
Накануне Советский районный суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого – 25-летнего директора юридической компании. Ближайшие два месяца он проведет под стражей.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU