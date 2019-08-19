2019-08-19T18:19:05+03:00
Общество

Брянская мэрия продолжает судиться с маршрутчиками

В суде уже полгода рассматривают дело перевозчика Дмитрия Махотина
Мария Дедкова
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Предприниматель поясняет, что работает на маршрутах №76 и №99 не один, а с партнерами. И, удивляется, что претензии только к нему.Предприниматель поясняет, что работает на маршрутах №76 и №99 не один, а с партнерами. И, удивляется, что претензии только к нему.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянская городская администрация вот уже полгода судится с коммерческим перевозчиком Дмитрием Махотиным. По мнению представителей мэрии, маршрутчик не исполняет условия договоров.

По словам начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Игоря Чубчикова, перевозчик не предоставил обязательные отчеты о количестве рейсов за минувший год. Кроме того, нет копий трудовых договоров с водителями, работающими на предпринимателя. А во время вечерних проверок выяснилось, что машин на маршрутах, обслуживаемых перевозчиком, нет.

Предприниматель поясняет, что работает на маршрутах №76 и №99 не один, а с партнерами. И удивляется, что претензии есть только к нему.

На очередном заседании в Арбитражном суде спор решить не удалось, сообщает ГТРК "Брянск". Поэтому заседание по перенесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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