2019-08-19T17:31:31+03:00
Общество

В Новозыбкове отремонтируют парк

Работы должны начаться в ближайшие дни
Мария Дедкова
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Так будет выглядеть парк после преображения. Фото: газета "Маяк"Так будет выглядеть парк после преображения. Фото: газета "Маяк"
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В Новозыбкове стартует благоустройство парка. К его ремонту приступят в ближайшие дни. Стоимость работ составит 12,2 миллионов рублей. Закончить благоустройство должны до 20 ноября, сообщает местная газета "Маяк".

На время работ парк будет закрыт для посещений, все общегородские праздники перенесут на площадку у центрального входа в парк или на стадион.

Во время благоустройства будет сделана новая танцплощадка. Обновят зоны отдыха по левой стороне от центральной аллеи. Здесь обустроят пешеходные дорожки, простые и мавританские газоны, установят скамейки и урны, декоративные светильники и ландшафтные прожекторы. Танцевальную площадку ее уложат тротуарной плиткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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