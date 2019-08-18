В Овстуге наградили победителей международного Тютчевского конкурса

СЕГОДНЯ 19:56 2019-08-18T19:56:12+03:00

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В субботу, 17 августа, в музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг» подвели итоги седьмого Международного литературного Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник». По словам организаторов, в конкурсе участвовали поэты и писатели со всей России, а также русскоязычные авторы из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году подали 243 заявки из Болгарии, Армении, Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, Португалии, Израиля, ФРГ и США.

Конкурс проходил в двух номинациях: «Философское стихотворение» и «Философское эссе». Победителем в первой номинации стал Алексей Гушан из московского поселка Малаховка. Он получил гран-при конкурса - хрустальную статуэтку в виде главной геральдичесой фигуры фамильного герба Федора Тютчева – крылатого жезла в короне. Статуэтку изготовили дятьковские мастера.

Второе место в номинации «Философское стихотворение» разделили Елена Асатурова (Болгария) и Владимир Квашнин (Ханты-Менсийский автономный округ-Югра). Третье место также разделили - Татьяна Соната (Беларусь) и Игорь Исаев (Москва).

Что касается номинации «Философское эссе», то в этом году главный приз не достался никому. Второе место поделили Надежда Осипова (Красноярский край) и Георгий Панкратов (Севастополь). Третье место занял Олег Харебин (Красноярск).

Почетными гостями церемонии стали президент Литературного фонда «Дорога жизни», поэт и меценат Дмитрий Мизгулин, вице-президент фонда, поэт, журналист, главный редактор альманаха «День поэзии. XXI век» Андрей Шацков, писатель, редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов, поэт, прозаик, журналист, сценарист, редактор журнала «НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ/INFINITE» Владимир Хохлев, поэт Владимир Макаренков (Смоленск) и куратор конкурса «Мыслящий тростник», писатель, поэт и публицист Марина Анашкевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU