2019-08-18T14:16:15+03:00
Происшествия

В ДТП под Дятьково пострадали четыре человека

Трое из них попали в больницу
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Полицейские выяснят точную причину аварии.Полицейские выяснят точную причину аварии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Дятковском районе столкнулись две иномарки, ранены четверо. ДТП случилось днем в субботу, 17 августа, на участке «Брянск-Дятьково-граница Калужской области».

По предварительной информации, 30-летняя водитель Mitsubishi SPACE двигалась по второстепенной дороге со стороны поселку Ивот в сторону Дятьково. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог девушка не уступила Ford TRANSIT, который ехал по главной. За рулем фургона находился 62-летний водитель.

От столкновения машин пострадали четыре человека. Девушке-водителю «Мицубиси» (ушиб колена) назначили домашнее лечение, 50-летнюю пассажирку «Мицубиси» (ушиб груди, поясницы, позвоночника, таза) госпитализировали, 44-летняя пассажирка «Мицубси» (ушиб головы, уха, плеча» также госпитализировали.

Кроме того, пострадала 64-летняя пассажирка «Форда». Ее положили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом лба и переломом таза.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В понедельник на Брянщине будет 27-градусная жара
В Брянске неизвестный водитель сбил ребенка и уехал
В Климово водитель иномарки врезался в дерево: пострадали двое
ГИБДД: Брянский водитель, врезавшийся в магазин, был пьян
В Новозыбкове разыскивают свидетелей смертельного ДТП с 16-летним подростком
Из загоревшейся пятиэтажки в Брянске эвакуировали 30 человек
Жители Бежицкого района пожаловались на безнаказанных самогонщиков
Брянщина стала четвертой в стране по индексу промышленного производства
В воскресенье на Брянщине будет идти дождь с грозой
В Бежицком районе Брянска легковушка протаранила магазин
В Почепе водитель «BMW Х3» сбил 65-летнюю велосипедистку
На Брянщину не пустили 12 тонн овечьих шкур
В Брянске легковушка протаранила пешеходное ограждение
В Брянской области насчитали 16 захламленных земель сельхозназначения
Юная брянская звездочка Юлия Малинова поступила в Гнесинку
Брянское "Динамо" проиграло новомосковскому "Арсеналу"
За полгода брянцы сдали 48 ружей и 912 патронов