В ДТП под Дятьково пострадали четыре человека
В Дятковском районе столкнулись две иномарки, ранены четверо. ДТП случилось днем в субботу, 17 августа, на участке «Брянск-Дятьково-граница Калужской области».
По предварительной информации, 30-летняя водитель Mitsubishi SPACE двигалась по второстепенной дороге со стороны поселку Ивот в сторону Дятьково. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог девушка не уступила Ford TRANSIT, который ехал по главной. За рулем фургона находился 62-летний водитель.
От столкновения машин пострадали четыре человека. Девушке-водителю «Мицубиси» (ушиб колена) назначили домашнее лечение, 50-летнюю пассажирку «Мицубиси» (ушиб груди, поясницы, позвоночника, таза) госпитализировали, 44-летняя пассажирка «Мицубси» (ушиб головы, уха, плеча» также госпитализировали.
Кроме того, пострадала 64-летняя пассажирка «Форда». Ее положили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом лба и переломом таза.
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ИСТОЧНИК KP.RU