В Брянске неизвестный водитель сбил ребенка и уехал

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-18T12:14:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске неустановленный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, днем 17 августа несовершеннолетний обратился в детскую областную больницу.

У ребенка была сломана голень, его положили в травматологическое отделение. По словам пострадавшего, около 11.30 возле №2 на бульваре Щорса его сбил неизвестный автомобиль.

- Причины и обстоятельства аварии устанавливают специалисты, - говорят в ГИБДД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU