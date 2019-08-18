В Брянске неизвестный водитель сбил ребенка и уехал
По факту ДТП проводят проверку
Пострадавшего ребенка положили в больницу.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянске неустановленный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, днем 17 августа несовершеннолетний обратился в детскую областную больницу.
У ребенка была сломана голень, его положили в травматологическое отделение. По словам пострадавшего, около 11.30 возле №2 на бульваре Щорса его сбил неизвестный автомобиль.
- Причины и обстоятельства аварии устанавливают специалисты, - говорят в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU