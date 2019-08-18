2019-08-18T12:14:32+03:00
Происшествия

В Брянске неизвестный водитель сбил ребенка и уехал

По факту ДТП проводят проверку
Ольга УМАРОВА
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Пострадавшего ребенка положили в больницу.Пострадавшего ребенка положили в больницу.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянске неустановленный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, днем 17 августа несовершеннолетний обратился в детскую областную больницу.

У ребенка была сломана голень, его положили в травматологическое отделение. По словам пострадавшего, около 11.30 возле №2 на бульваре Щорса его сбил неизвестный автомобиль.

- Причины и обстоятельства аварии устанавливают специалисты, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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