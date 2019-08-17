В Почепе водитель «BMW Х3» сбил 65-летнюю велосипедистку
В Почепе под колеса «BMW Х3» попала 65-летняя велосипедистка. ДТП произошло около 10 утра в пятницу, 16 августа, на улице Стародубской.
По предварительной информации областного ГИДД, 55-летний водитель кроссовера ехал со стороны улицы Кирова в сторону улицы Стародубской. Пострадавшая двигалась во встречном направлении и поворачивала налево.
- Велосипедистку госпитализировали, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области. – У пожилой женщины закрытый перелом ключицы, ушибы, ссадины и - пока что предварительно - сотрясение головного мозга.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU