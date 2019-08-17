В Почепе водитель «BMW Х3» сбил 65-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-17T12:17:26+03:00

Пенсионерку положили в больницу с переломом и ушибами

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В Почепе под колеса «BMW Х3» попала 65-летняя велосипедистка. ДТП произошло около 10 утра в пятницу, 16 августа, на улице Стародубской.

По предварительной информации областного ГИДД, 55-летний водитель кроссовера ехал со стороны улицы Кирова в сторону улицы Стародубской. Пострадавшая двигалась во встречном направлении и поворачивала налево.

- Велосипедистку госпитализировали, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области. – У пожилой женщины закрытый перелом ключицы, ушибы, ссадины и - пока что предварительно - сотрясение головного мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU