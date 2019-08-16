2019-08-16T11:58:37+03:00
Общество

В Брянске за кражу денег с карты будут судить юношей 17 и 18 лет

На украденные деньги ребята купили автомобиль
Мария Дедкова
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Радость юношей оказалось недолгой, потому что их задержали полицейские.Радость юношей оказалось недолгой, потому что их задержали полицейские.Фото: Евгения ГУСЕВА
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18-летнего студента брянского колледжа и его 17-летнего знакомого обвиняют в краже денег с банковской карты.

По версии следствия, вечером 29 марта рядом с торговым центром на улице Пересвета юноши нашли потерянную визитницу. В ней оказались пять тысяч рублей, банковские карты и лист бумаги с написанным на нем пин-кодами.

- В этот же день молодые люди приехали в Жирятино, где по частям сняли деньги, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.- После получения смс о снятии денежных средств потерпевшая позвонила в банк, чтобы заблокировать карту. К этому времени злоумышленники похитили 35 тысяч рублей.

На эти деньги ребята купили отечественный автомобиль. Но радость юношей оказалось недолгой, потому что их задержали полицейские.

Теперь брянцев ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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