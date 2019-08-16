Житель Навли рискует получить срок за кражу вина и денег из церковной лавки

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-16T11:03:23+03:00

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет колонии

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В Навлинсом районе рецидивист повадился в церковную лавку за вином и выручкой.

Кража произошла в поселке Погребы.

- Ночью неизвестный, отжав окно, забрался в церковную лавку, где прихватил четыре бутылки вина и 300 рублей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - На следующую ночь ситуация повторилась. В это раз вор, забравший бутылку вина и 500 рублей, был неаккуратен и оставил отпечатки пальцев.

Подозреваемым оказался уже судимый 48- летний житель Навли. По версии следствия, первую кражу мужчина совершил сам, а во второй раз взял «на дело» 37-летнего приятеля.

На жителя Навли завели уголовное дело. Теперь за кражу ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU