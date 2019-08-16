Подробности ДТП с двумя микроавтобусами и тягачом: пострадали трое

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-16T10:33:11+03:00

59-летнего водителя УАЗа с диагнозом "закрытая травма грудной клетки, ушиб легкого" госпитализировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Одного из них госпитализировали

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Стали известны подробности ДТП, которое произошло в четверг, 15 августа, возле Добруни. По предварительной информации, около половины пятого вечера 33-летний водитель за рулем "Даф" врезался в "Рено-Мастер", который поворачивал на заправку.После удара последний отбросило на УАЗ-390995, рассказывают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП пострадали три человека. 54-летняя пассажирка "Рено-Мастер" получила ушиб ноги. Ее осмотрели медики, приехавшие на место аварии, и отпустили домой. Домой после осмотра отправился и 32-летний пассажир УАЗа. Он поранил лицо.

А вот 59-летнего водителя УАЗа с диагнозом "закрытая травма грудной клетки, ушиб легкого" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU