За нарушения брянского заключенного переведут из колонии в тюрьму
По решению Фокинского районного суда брянский заключенный отправится из колонии в тюрьму. Осужденного признали злостным нарушителем порядков.
33-летний мужчина оказался в Брянской области после решения Октябрьского районного суда в Ростове-на-Дону в 2016 году. Его осудили за наркоторговлю и участие в ОПГ. Он получил 11,5 лет колонии строгого режима.
- Однако за время отбытия наказания он он допустил больше 150 нарушений установленного порядка, признан злостным нарушителем отбывания наказания, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По решению суда мужчину переведут в тюрьму сроком на три года.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU