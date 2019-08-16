2019-08-16T09:34:28+03:00
Происшествия

За нарушения брянского заключенного переведут из колонии в тюрьму

33-летнему мужчине ужесточат режим
Мария Дедкова
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Осужденный получил срок за наркоторговлю и участие в ОПГ.Осужденный получил срок за наркоторговлю и участие в ОПГ.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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По решению Фокинского районного суда брянский заключенный отправится из колонии в тюрьму. Осужденного признали злостным нарушителем порядков.

33-летний мужчина оказался в Брянской области после решения Октябрьского районного суда в Ростове-на-Дону в 2016 году. Его осудили за наркоторговлю и участие в ОПГ. Он получил 11,5 лет колонии строгого режима.

- Однако за время отбытия наказания он он допустил больше 150 нарушений установленного порядка, признан злостным нарушителем отбывания наказания, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По решению суда мужчину переведут в тюрьму сроком на три года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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