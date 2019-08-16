В Брянске изменили расписание автобуса №31

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-16T08:50:04+03:00

По просьбам брянцев первый автобус с остановки "Поликлиника БАЗ" будет отходить в 6.20. Фото: Марина АНТОНОВА

Теперь он будет начинать движение раньше

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В Брянске скорректировали расписание автобуса № 31. По будням в рейс будет выезжать еще один автобус. Теперь маршрут обслуживает 15 машин, а на выходных - 10, сообщают в группе "Брянский автобус".

По просьбам брянцев первый автобус с остановки "Поликлиника БАЗ" будет отходить в 6.20, а не в 6.40. Также соответственно изменится время прибытие в конечные пункты.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU