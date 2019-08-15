В Брянске пожарный спас от падения с балкона четырехлетнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-15T15:17:15+03:00

О произошедшем сообщили родственникам детей и полиции. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Брянске пожарный спас четырехлетнего малыша от падения с четвертого этажа. В четверг, 15 августа, в 11.16 по телефону «112» поступил звонок от прохожих. Очевидцы сообщили диспетчеру о том, что в доме по улице 3-го Интернационала за перилами балкона стоит маленький мальчик.

- К месту происшествия направили отделение пожарно-спасательной части № 13, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Старший пожарный, поднявшись по лестнице, увел с балкона четырехлетнего ребенка. Как оказалось позже, дома помимо мальчика находилась только десятилетняя его сестра. Родителей и взрослых в квартире не было.

О произошедшем сообщили родственникам детей и полиции.

Брянские спасатели и правоохранители напоминают: не оставляйте детей без присмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU