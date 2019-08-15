В Стародубском районе закрыли сайты, торговавшие трудовыми книжками
В Стародубском районе прокуратура выявила пять сайтов, которые торговали фальшивыми трудовыми книжками.
- На ресурсах предлагали купить документ с необходимым стажем работы без фактического трудоустройства, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, здесь предлагали внести корректировки в уже существующую трудовую. Закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Поэтому прокуратура через суд потребовала закрыть доступ к этим сайтам. Иски удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU