В Стародубском районе закрыли сайты, торговавшие трудовыми книжками

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-15T12:10:20+03:00

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В Стародубском районе прокуратура выявила пять сайтов, которые торговали фальшивыми трудовыми книжками.

- На ресурсах предлагали купить документ с необходимым стажем работы без фактического трудоустройства, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, здесь предлагали внести корректировки в уже существующую трудовую. Закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Поэтому прокуратура через суд потребовала закрыть доступ к этим сайтам. Иски удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU