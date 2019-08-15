В Брянске на улице Костычева произошла драка

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-15T10:35:05+03:00

По информации полиции, оружия ни у кого из конфликтующих не было

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В Брянске вечером в среду, 14 августа, на улице Костычева произошла драка. Первыми о случившемся рассказали местные жители в социальных сетях. Горожане заявили о том, что один из участников ссоры достал нож и ранил другого.

Однако в полиции эту информацию не подтвердили.

- Конфликт произошел возле одного из питейных заведений на улице Костычева,- рассказали подробности случившегося корреспонденту "Комсомольской правды" в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Его участники обменялись ударами. Но ни у кого из них оружия не было. Местные жители вызвали полицию и скорую. Степень тяжести травм, которые, возможно, получили участники драки еще предстоит установить.

Проверка по факту случившегося продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU