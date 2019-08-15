2019-08-15T10:35:05+03:00
Общество

В Брянске на улице Костычева произошла драка

По информации полиции, оружия ни у кого из конфликтующих не было
Мария Дедкова
Поделиться:
Проверка по факту случившегося продолжается. Фото: "Типичный Брянск"Проверка по факту случившегося продолжается. Фото: "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске вечером в среду, 14 августа, на улице Костычева произошла драка. Первыми о случившемся рассказали местные жители в социальных сетях. Горожане заявили о том, что один из участников ссоры достал нож и ранил другого.

Однако в полиции эту информацию не подтвердили.

- Конфликт произошел возле одного из питейных заведений на улице Костычева,- рассказали подробности случившегося корреспонденту "Комсомольской правды" в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Его участники обменялись ударами. Но ни у кого из них оружия не было. Местные жители вызвали полицию и скорую. Степень тяжести травм, которые, возможно, получили участники драки еще предстоит установить.

Проверка по факту случившегося продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
30 августа в Брянске пройдет крестный ход
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Красноармейской
В Стародубском районе закрыли сайты, торговавшие трудовыми книжками
В Брянске прооперировали 17-летнего парня, которого избил полицейский
Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась подделкой
Житель Жуковки до смерти забил жену в день рождения годовалого сына
В Брянске берег озера превратили в свалку
Жительницу Комаричского района подозревают мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами
В Брянске машина без водителя сбила 45-летнюю женщину
Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 20 августа
В Брянской области ищут пропавшего 17-летнего Анатолия Потапова
В Брянскую область не пустили зараженные персики и нектарины
С начала года в Брянской области клещи покусали 384 ребенка