Жительницу Комаричского района подозревают мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-15T09:51:18+03:00

По версии следствия, она незаконно получала не положенные ей деньги

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На 59-летнюю жительницу поселка Марьинка, что в Комаричском районе, завели уголовное дело. По версии следствия, пенсионерка получала не положенные ей по закону выплаты.

- Женщина предоставила в УПФР в Комаричском районе заявление о назначении выплаты по категории «проживающий на территории с льготно-экономическим статусом», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако фактически она там не проживала. На основании предоставленных документов с декабря 2015 года по май 2019 года она получала пособие. Кроме того, пенсионерка получила бесплатную путевку в санаторий.

Ущерб бюджету Брянской области оценили в 27 тысяч рублей.

Теперь жительницу Комаричского района будут судить за мошенничество.

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ИСТОЧНИК KP.RU