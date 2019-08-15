Жительницу Комаричского района подозревают мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами
На 59-летнюю жительницу поселка Марьинка, что в Комаричском районе, завели уголовное дело. По версии следствия, пенсионерка получала не положенные ей по закону выплаты.
- Женщина предоставила в УПФР в Комаричском районе заявление о назначении выплаты по категории «проживающий на территории с льготно-экономическим статусом», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако фактически она там не проживала. На основании предоставленных документов с декабря 2015 года по май 2019 года она получала пособие. Кроме того, пенсионерка получила бесплатную путевку в санаторий.
Ущерб бюджету Брянской области оценили в 27 тысяч рублей.
Теперь жительницу Комаричского района будут судить за мошенничество.
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ИСТОЧНИК KP.RU