С начала года в Брянской области клещи покусали 384 ребенка

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-14T18:26:50+03:00

Всего от паразитов пострадали 1378 жителей региона

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В Брянской области клещи покусали 1378 человек, в том числе 384 ребенка.

Как говорят в управлении Роспотребнадзора по Брянской области, профилактические прививки против энцефалита сделали 114 жителей области. Все они выезжают в регионы, где есть возможность заразиться этим заболеванием.

Против клещей обработали 557, 08 гектара в Брянской области. Это парки, скверы, территории летних лагерей.

В лабораториях в Брянской области исследовали 773 клеща. Специалисты выявили 99 случаев клещевого боррелиоза, 25 - анаплазмоза и 1 - эрлихиоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU