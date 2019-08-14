С начала года в Брянской области клещи покусали 384 ребенка
В Брянской области клещи покусали 1378 человек, в том числе 384 ребенка.
Как говорят в управлении Роспотребнадзора по Брянской области, профилактические прививки против энцефалита сделали 114 жителей области. Все они выезжают в регионы, где есть возможность заразиться этим заболеванием.
Против клещей обработали 557, 08 гектара в Брянской области. Это парки, скверы, территории летних лагерей.
В лабораториях в Брянской области исследовали 773 клеща. Специалисты выявили 99 случаев клещевого боррелиоза, 25 - анаплазмоза и 1 - эрлихиоза.
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ИСТОЧНИК KP.RU