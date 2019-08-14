Мастерские брянского «Союза художников» рискуют остаться без отопления

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-14T18:03:47+03:00

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Брянские художники могут остаться в своих мастерских зимой без тепла. У областного отделения «Союза художников» накопились долги - больше 860 тысяч рублей.

Поэтому счета творческого объединения арестовали, сообщает ГТРК "Брянск". Все деньги, которые поступают в организацию идут на погашение долгов.

В то же время этих средств недостаточно. Некоторые художники не платят за помещения. Поэтому арендаторов просят вносить плату за три месяца, чтобы попытаться уменьшить долг. Также ситуацию пытаются спасти за счет заказов.

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ИСТОЧНИК KP.RU