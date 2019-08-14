В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО
В Фокинском районе Брянска начался капитальный ремонт переулка Московского. Эта дорога больше известна горожанам как дорога к МРЭО.
- После прокладки ливневки возникла острая необходимость в ее благоустройстве, -говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Несмотря на то, что переулок Московский не вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в областном бюджете нашли дополнительные средства, чтобы решить проблему.
На днях мэрия заключила контракт с подрядчиком. Стоимость работ составит 17 миллионов рублей.
Во время ремонта здесь уложат новый асфальт, построят тротуары, оборудуют новое освещение и дорожные знаки. По контракту, подрядчик должен завершить ремонт переулка Московского к 15 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU