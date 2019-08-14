2019-08-14T17:33:03+03:00
Общество

В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО

Благоустройство закончат к 15 октября
Мария Дедкова
Поделиться:
Стоимость работ составит 17 миллионов рублей.Стоимость работ составит 17 миллионов рублей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Фокинском районе Брянска начался капитальный ремонт переулка Московского. Эта дорога больше известна горожанам как дорога к МРЭО.

- После прокладки ливневки возникла острая необходимость в ее благоустройстве, -говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Несмотря на то, что переулок Московский не вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в областном бюджете нашли дополнительные средства, чтобы решить проблему.

На днях мэрия заключила контракт с подрядчиком. Стоимость работ составит 17 миллионов рублей.

Во время ремонта здесь уложат новый асфальт, построят тротуары, оборудуют новое освещение и дорожные знаки. По контракту, подрядчик должен завершить ремонт переулка Московского к 15 октября.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийская чемпионка Лариса Куркина поучаствовала в донорской акции полицейских
Брянец выиграл чемпионат России по настольному теннису среди любителей
Младенческая смертность в Брянской области оказалась одной из самых низких в стране
В Брянске столкнулись мусоровоз и две легковушки
На ливневке на проспекте Московском в Брянске обустроят новые колодцы
В Брянске за кражу из гипермаркета задержали 28-летнего горожанина
В Почепе построят ледовый дворец
Директор севской школы №1 получил благодарность от президента
В Брянске 17 августа откроются четыре ярмарки выходного дня
В Дятьковском районе утвердили герб и флаг
В Брянске сообщили об увольнении заместителя губернатора Сергея Сергеева
Двух жителей Злынковского района будут судить за продажу 228 граммов марихуаны
Для Суражской районной больницы закупили оборудование на 30 миллионов рублей
Жителя Злынковского района будут судить за продажу этилового спирта
В Локте пьяного полицейского подозревают в избиении 17-летнего посетителя кафе
Ночью в Брянске сгорели грузовик и легковушка
В Климове водитель без прав сбил двух подростков на мопеде