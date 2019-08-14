СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-14T16:32:43+03:00

На его возведение потратят больше 30 миллионов рублей

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В Почепе построят ледовый дворец. Его возведут на территории возле районной больницы. На его строительство потратят 31,6 миллиона рублей, сообщают в правительстве Брянской области. Большая часть денег - из региональной казны.

Администрация района выделила деньги на проведение инженерно-геодезических, геологических изысканий и формирования земельного участка под строительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU