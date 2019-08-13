2019-08-13T18:43:52+03:00
Общество

В Брянске закрыли движение на улице Молодой Гвардии

Ограничение будет действовать до 31 октября
Мария Дедкова
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Здесь будут прокладывать ливневку.Здесь будут прокладывать ливневку.Фото: Евгения ГУСЕВА
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С 13 августа по 31 октября движение на улице Молодой Гвардии будет закрыто. Проехать автомобилисты не смогут на участке от улицы Ульянова до улицы Куйбышева, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

Напоминаем, что также до 31 октября будет ограничено движение автотранспорта на улицы Молодой Гвардии на участке от улице Кромской до улицы Болховской, а на участке от улицы Мира до улицы Ново-Советской движение будет затруднено.

Здесь будут прокладывать ливневку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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