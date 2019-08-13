Возле озера в Брянске легковушка вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-13T18:10:13+03:00

По словам пользователей, авария произошла днем во вторник, 13 августа, у поселка Большое Полпино. Фото: "Типичный Брянск"

В ДТП никто не пострадал

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В Брянске возле озера в кювет съехал легковой автомобиль. О случившемся рассказали очевидцы ДТП в социальных сетях. По словам пользователей, авария произошла днем во вторник, 13 августа, у поселка Большое Полпино.

По одной из версий, автомобилист не справился с управлением. В автоаварии, судя по кадрам, никто не пострадал.

На симках видно, что другие автомобилисты решили помочь водителю выехать с края дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU