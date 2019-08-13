2019-08-13T18:10:13+03:00
Общество

Возле озера в Брянске легковушка вылетела в кювет

В ДТП никто не пострадал
Мария Дедкова
Поделиться:
По словам пользователей, авария произошла днем во вторник, 13 августа, у поселка Большое Полпино. Фото: "Типичный Брянск"По словам пользователей, авария произошла днем во вторник, 13 августа, у поселка Большое Полпино. Фото: "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске возле озера в кювет съехал легковой автомобиль. О случившемся рассказали очевидцы ДТП в социальных сетях. По словам пользователей, авария произошла днем во вторник, 13 августа, у поселка Большое Полпино.

По одной из версий, автомобилист не справился с управлением. В автоаварии, судя по кадрам, никто не пострадал.

На симках видно, что другие автомобилисты решили помочь водителю выехать с края дороги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24