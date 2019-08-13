У детского сада №3 в Навле появится пристройка
Ее возведение начнут в следующем году
Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Навле возведут пристройку к детскому саду №3. Она будут рассчитана на 55 мальчишек и девчонок. Делать пристройку будут в рамках нацпроекта «Демография».
На данном этапе идет подготовка проектно-сметной документации. Об этом местным жителям рассказали на выездном совещании в районе, посвященном нацпроектам. Возведение пристройки планируют начать в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU