2019-08-13T17:54:41+03:00
Общество

У детского сада №3 в Навле появится пристройка

Ее возведение начнут в следующем году
Мария Дедкова
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Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Навле возведут пристройку к детскому саду №3. Она будут рассчитана на 55 мальчишек и девчонок. Делать пристройку будут в рамках нацпроекта «Демография».

На данном этапе идет подготовка проектно-сметной документации. Об этом местным жителям рассказали на выездном совещании в районе, посвященном нацпроектам. Возведение пристройки планируют начать в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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