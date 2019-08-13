2019-08-13T17:36:41+03:00
Общество

В Майском парке в Брянске установили половину фонарей

Ремонт на объекте продолжается
Мария Дедкова
Поделиться:
Работы в Майском парке завершат через пару месяцев.Работы в Майском парке завершат через пару месяцев.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске продолжается ремонт Майского парка. На 70% здесь уложили тротуарную плитку. Также рабочие продолжают устанавливать поребрик и бордюры. По периметру парка монтируют новый забор. Перед центральной сценой парка обустраивают пешеходные дорожки.

Кроме того, в парке установили 58 фонарей - это половина от запланированного, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Продолжается ремонт летней эстрады, а также обустройство основания будущего фонтана. Вместе с тем в работе находится площадка, на которой установят детское оборудование, а также скейтпарк.

Напомним, на благоустройство Майского парка потратят 91 миллион рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ливень затопил центр Бежицкого района Брянска
26 брянских директоров школ «забыли» рассказать о своих доходах
Брянская спортсменка Татьяна Смоляк завоевала серебряную медаль на турнире в Минске
В Брянске ищут пропавшего 43-летнего Сергея Панферова
Двое брянцев стали призерами «Дельфийских игр»
В Климовском районе отходы вывозили в лес
В Фокинском районе ночью напали на 28-летнюю женщину
Брянский архитектор Ольга Грозева получила благодарность от главы государства
Логотип брянца может стать символом Всероссийской переписи населения
Опубликована деловая программа VIII Славянского международного экономического форума
В Брянске начали подготовку ко Дню города
В Жуковском районе нашли живой пропавшую 19-летнюю велосипедистку
Брянца оштрафовали на 320 тысяч рублей за продажу домашнего самогона
В Брянской области собрали больше половины урожая зерновых
В Брянске оштрафовали владельца маршрутки, в которой в ДТП погибли пассажиры
В Клинцовском районе водитель иномарки насмерть сбил 48-летнего велосипедиста
В Брянске сфотографировали ласку в районе лицея №1
В Жуковке ищут пропавшую 19-летнюю Анастасию Выводцеву
На объездной под Брянском у поворота на Голяж появится светофор
На улице Арсенальской в Брянске установили ярко-красный забор
Жителя Брянска будут судить за изнасилование 16-летней девушки
В Брянской области капитально отремонтируют больницы
В Брасовском районе насмерть разбился мотоциклист
Блогер Илья Варламов понизил Брянск в рейтинге городов
В Брянске проверяют готовность школ к учебному году
Верховный суд снял партию «Родина» с выборов в Брянскую облдуму