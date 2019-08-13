В Майском парке в Брянске установили половину фонарей

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-13T17:36:41+03:00

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В Брянске продолжается ремонт Майского парка. На 70% здесь уложили тротуарную плитку. Также рабочие продолжают устанавливать поребрик и бордюры. По периметру парка монтируют новый забор. Перед центральной сценой парка обустраивают пешеходные дорожки.

Кроме того, в парке установили 58 фонарей - это половина от запланированного, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Продолжается ремонт летней эстрады, а также обустройство основания будущего фонтана. Вместе с тем в работе находится площадка, на которой установят детское оборудование, а также скейтпарк.

Напомним, на благоустройство Майского парка потратят 91 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU