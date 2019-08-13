Ливень затопил центр Бежицкого района Брянска
Днем во вторник, 13 августа, в Брянске прошел сильный дождь. Ливень вновь затопил центральные улицы Бежицы.
Фотографии и видео разгула стихии опубликовали в социальных сетях. По словам местных жителей, дороги буквально ушли под воду. Улица Куйбышева превратилась в огромную реку. Воды на проезжей части столько, что она закрывает колеса легковых автомобилей.
Подойти к остановкам общественного транспорта также невозможно. Фото: vk.com, Дарья Никишина
Подойти к остановкам общественного транспорта также невозможно. Так как подходы к ним затоплены.
Всему причиной отсутствие ливневой канализации. Воде попросту некуда уходить. Жители Бежицы уже не удивляются улицам-озерам. Так как подобная ситуация повторяется каждый раз, когда в городе проходит ливень.
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ИСТОЧНИК KP.RU