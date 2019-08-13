Ливень затопил центр Бежицкого района Брянска

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-13T16:56:43+03:00

По словам местных жителей, дороги буквально ушли под воду. Фото: vk.com, Григорий Бабухин

В городе снова прошел сильный дождь

Изменить размер текста: A A

Днем во вторник, 13 августа, в Брянске прошел сильный дождь. Ливень вновь затопил центральные улицы Бежицы.

Фотографии и видео разгула стихии опубликовали в социальных сетях. По словам местных жителей, дороги буквально ушли под воду. Улица Куйбышева превратилась в огромную реку. Воды на проезжей части столько, что она закрывает колеса легковых автомобилей.

Подойти к остановкам общественного транспорта также невозможно. Фото: vk.com, Дарья Никишина

Подойти к остановкам общественного транспорта также невозможно. Так как подходы к ним затоплены.

Всему причиной отсутствие ливневой канализации. Воде попросту некуда уходить. Жители Бежицы уже не удивляются улицам-озерам. Так как подобная ситуация повторяется каждый раз, когда в городе проходит ливень.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU