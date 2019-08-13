2019-08-13T16:56:43+03:00
Общество

Ливень затопил центр Бежицкого района Брянска

В городе снова прошел сильный дождь
Мария Дедкова
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По словам местных жителей, дороги буквально ушли под воду. Фото: vk.com, Григорий БабухинПо словам местных жителей, дороги буквально ушли под воду. Фото: vk.com, Григорий Бабухин
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Днем во вторник, 13 августа, в Брянске прошел сильный дождь. Ливень вновь затопил центральные улицы Бежицы.

Фотографии и видео разгула стихии опубликовали в социальных сетях. По словам местных жителей, дороги буквально ушли под воду. Улица Куйбышева превратилась в огромную реку. Воды на проезжей части столько, что она закрывает колеса легковых автомобилей.

Подойти к остановкам общественного транспорта также невозможно. Фото: vk.com, Дарья Никишина

Подойти к остановкам общественного транспорта также невозможно. Фото: vk.com, Дарья Никишина

Подойти к остановкам общественного транспорта также невозможно. Так как подходы к ним затоплены.

Всему причиной отсутствие ливневой канализации. Воде попросту некуда уходить. Жители Бежицы уже не удивляются улицам-озерам. Так как подобная ситуация повторяется каждый раз, когда в городе проходит ливень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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