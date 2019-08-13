26 брянских директоров школ «забыли» рассказать о своих доходах
В Брянске 26 директоров образовательных учреждений поймали на нарушении антикоррупционного законодательства.
Выяснилось, что руководители представили неполные и недостоверные сведения о доходах, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Так, педагоги «забыли» рассказать о доходах от Фонда социального страхования, районных администраций и других работодателей, о наличии автомобилей и счетов в банках.
Главе Брянской городской администрации внесли представление. После его рассмотрения все 26 директоров и работник управления образования получили выговоры.
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ИСТОЧНИК KP.RU