26 брянских директоров школ «забыли» рассказать о своих доходах

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-13T16:15:21+03:00

Все они получили выговоры

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В Брянске 26 директоров образовательных учреждений поймали на нарушении антикоррупционного законодательства.

Выяснилось, что руководители представили неполные и недостоверные сведения о доходах, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Так, педагоги «забыли» рассказать о доходах от Фонда социального страхования, районных администраций и других работодателей, о наличии автомобилей и счетов в банках.

Главе Брянской городской администрации внесли представление. После его рассмотрения все 26 директоров и работник управления образования получили выговоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU