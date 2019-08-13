В Фокинском районе ночью напали на 28-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-13T15:20:33+03:00

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19-летнего жителя Брянска подозревают в грабеже. По версии следствия, он ночью напал на 28-летнюю горожанку.

Как рассказала полицейским жительница Фокинского района, она возвращалась домой уже после наступления темноты.

Неожиданно ее догнал молодой человек, который сказал, что идет в ту же сторону и предложил проводить попутчицу.

- Когда новые знакомые зашли в тихий угол, злоумышленник повалил женщину на землю и быстро обыскал карманы и сумочку, - рассказывают в УМВД России по Брянской области. -Добычей грабителя стали мобильник и кошелек. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в тысячу рублей.

В этот же день сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался 19-летний горожанин. По словам задержанного, пустой кошелек он выкинул, а телефон успел продать.

За грабеж юному брянцу грозит до семи лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU