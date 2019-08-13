2019-08-13T15:54:58+03:00
Общество

В Брянске начали подготовку ко Дню города

Стала известная программа мероприятий на День города в Брянске-2019
Мария Дедкова
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День города начнется с традиционного Парада поколений.День города начнется с традиционного Парада поколений.Фото: Елена РАКОВА
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В мэрии рассказали, как будут отмечать День города в Брянске-2019. До праздника осталось чуть больше месяца. Приготовления к 17 сентября уже начались.

С первых дней учебного года в школах пройдут уроки уроки мужества, часы истории и памяти. В домах культуры - тематические встречи, литературно-музыкальные гостиные. Школьники проведут акцию «Мой подарок ветерану». А творческие коллективы города выступят в домах престарелых, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Накануне Дня города Брянска в общественном транспорте начнут работать экскурсионные маршруты, во время которых работники библиотек расскажут пассажирам историю зданий, улиц, районов, заново открывая давно знакомые и привычные места.

17 сентября праздник откроется шествием Парада поколений, затем состоится митинг на площади Партизан. После торжественных церемоний в городе начнется развлекательная программа, в рамках которой состоится большой водный праздник на набережной. У подножия Кургана Бессмертия пройдет гала-концерт участников всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное». Здесь же весь день будут работать творческие, спортивные, детские площадки, различные фотозоны и фотовыставки, развернется праздничная торговля и ярмарка декоративно-прикладного творчества. Вечером брянцев ждут концерты. А завершится День города в Брянске-2019 лазерным шоу и красочным фейерверком на Кургане Бессмертия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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