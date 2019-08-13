2019-08-13T10:54:54+03:00
Происшествия

Жителя Брянска будут судить за изнасилование 16-летней девушки

Девушка попросила его о помощи, а он надругался над ней
Елена РАКОВА
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Брянца обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки.Брянца обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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45-летнего жителя Брянска будут судить за изнасилование 16-летней девушки. Горожанину также вменяют в вину насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

- По версии следствия, около трех часов дня 23 мая брянец находился на берегу реки Десна в Володарском районе, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России Брянской области. - К нему за помощью обратилась 16-летняя девушка, которая во время прогулки заблудилась на незнакомой местности. Однако брянец отвел девушку в лес и, угрожая ножом, принудил к вступлению в половую связь.

О случившемся стало известно в полиции и оперативники за несколько дней выяснили личность подозреваемого. Оказалось, что брянец уже бывал судим за преступления против половой неприкосновенности.

В ближайшее время прокурор должен утвердить обвинительное заключение по этому делу. А затем его начнет рассматривать суд. Рецидив преступлений будет учтен в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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