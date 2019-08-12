2019-08-12T18:27:35+03:00
Общество

В Брянском краеведческом музее стала мироточить икона

Маслянистые капли заметили сотрудники
Мария Дедкова
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Мироточение - довольно редкое явление. Фото: Брянский краеведческий музейМироточение - довольно редкое явление. Фото: Брянский краеведческий музей
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В Брянском краеведческом музее начала мироточить икона «Огненное восхождение пророка Илии».Необычное явление заметили накануне дня Ильи Пророка. Капельки маслянистой жидкости обнаружила хранитель фондов.

12 августа перед мироточащей иконой отслужили молебен, рассказывают в краеведческом музее.

Икона «Огненное восхождение пророка Илии» из фондов Брянского краеведческого музея датируется XIX веком. Ее автор неизвестен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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