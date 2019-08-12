В Брянском краеведческом музее стала мироточить икона
Маслянистые капли заметили сотрудники
Мироточение - довольно редкое явление. Фото: Брянский краеведческий музей
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В Брянском краеведческом музее начала мироточить икона «Огненное восхождение пророка Илии».Необычное явление заметили накануне дня Ильи Пророка. Капельки маслянистой жидкости обнаружила хранитель фондов.
12 августа перед мироточащей иконой отслужили молебен, рассказывают в краеведческом музее.
Икона «Огненное восхождение пророка Илии» из фондов Брянского краеведческого музея датируется XIX веком. Ее автор неизвестен.
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ИСТОЧНИК KP.RU