Под Брянском загорелся лес
Очаг возгорания обнаружили в семи километрах от города
Что стало причиной пожара, будут выяснять эксперты.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В лесу под Брянском произошел пожар. Сообщение о возгорании в Стяжновском участковом лесничестве поступило на пульт оперативного дежурного МЧС днем в понедельник, 12 августа.
К месту ЧП выехала лесопожарная служба.
Угрозы населению не было, так как расстояния до ближайших жилых домов в Брянске - семь километров.
На месте выяснилось, что горит трава на площади 0,1 гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
В 17.15 возгорание ликвидировали.
Что стало причиной пожара, будут выяснять эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU