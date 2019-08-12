Под Брянском загорелся лес

СЕГОДНЯ 18:14 2019-08-12T18:14:15+03:00

Что стало причиной пожара, будут выяснять эксперты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Очаг возгорания обнаружили в семи километрах от города

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В лесу под Брянском произошел пожар. Сообщение о возгорании в Стяжновском участковом лесничестве поступило на пульт оперативного дежурного МЧС днем в понедельник, 12 августа.

К месту ЧП выехала лесопожарная служба.

Угрозы населению не было, так как расстояния до ближайших жилых домов в Брянске - семь километров.

На месте выяснилось, что горит трава на площади 0,1 гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

В 17.15 возгорание ликвидировали.

Что стало причиной пожара, будут выяснять эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU