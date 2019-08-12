2019-08-12T14:59:54+03:00
Общество

В брянском выставочном зале установят старинное пианино

Инструменту - 90 лет
Мария Дедкова
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Бригада мастеров выполнила работу на 60 процентов.Бригада мастеров выполнила работу на 60 процентов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В брянском выставочном зале на бульваре Гагарина появится старинное немецкое пианино.

Этому инструменту почти 90 лет. Есть информация о том, что он трофейный и попал на Брянщину после Великой Отечественной войны. Пианино сначала находилось у частных лиц, а затем его подарили Дому пионеров в Бежицком районе.

- Состояние инструмента удручающее, механика разрушена, утрачены элементы опорной конструкции, жучок повредил деревянную основу, - рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. - Инструмент восстанавливают участники Ассоциации фортепианных мастеров.

Фортепианный мастер из Брянска Сергей Луговой привез в наш город своих коллег. Все специалисты, приехавшие в Брянск, работают бесплатно. На данный момент они завершили работу на 60 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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