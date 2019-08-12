Жительница Брянска едва не получила штраф за оскорбление главы государства
Административное дело прекратили, так как истек срок давности
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Володарский районный суд прекратил рассмотрение дела жительницы Брянска, которая оскорбила главу государства.
Полицейские установили, что горожанка опубликовала в интернете запись, в которой просматривалось неуважение к президенту страны.
Жительнице Брянска грозил штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Однако суд посчитал, что решение вынести не может, так как истек срок давности правонарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU