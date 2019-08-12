2019-08-12T13:07:07+03:00
Общество

Жительница Брянска едва не получила штраф за оскорбление главы государства

Административное дело прекратили, так как истек срок давности
Мария Дедкова
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Володарский районный суд прекратил рассмотрение дела жительницы Брянска, которая оскорбила главу государства.

Полицейские установили, что горожанка опубликовала в интернете запись, в которой просматривалось неуважение к президенту страны.

Жительнице Брянска грозил штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Однако суд посчитал, что решение вынести не может, так как истек срок давности правонарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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