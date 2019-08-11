В Почепе увековечат память Героя России Дмитрия Соловьева
В сентябре в Почепе на фасаде здания школы имени Николая Некрасова появится памятная доска в честь Героя России Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает местная газета "Почепское слово".
В ее открытии поучаствуют родственники, друзья, одноклассники, представители администрации Почепского района, ученики, юнармейцы и все те, кто знал Дмитрия Соловьева.
Напомним, уроженец Почепа, 37-летний капитан втрого ранга Дмитрий Соловьев погиб на секретной подлодке в Баренцевом море. Именно он спас из горящего отсека гражданского специалиста.
Указом президента капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву присвоили звание Героя России посмертно.
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ИСТОЧНИК KP.RU