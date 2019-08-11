В брянском сквере имени Ленина вандалы осквернили Вечный огонь

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-11T10:54:45+03:00

В комментария брянцы утверждают, что такое могли сделать только молодые люди без воспитания.Фото: "ЧП и ДТП Брянск"

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В Брянске в сквере имени Ленина вандалы разгромили Вечный огонь. Сообщение об этом появилось в социальных сетях в воскресенье, 11 августа. По словам автора фотографии, неизвестные разбросали мусор на площадке.

Горожане возмущены случившимся. В комментария брянцы утверждают, что такое могли сделать только молодые люди без воспитания.

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ИСТОЧНИК KP.RU