В брянском сквере имени Ленина вандалы осквернили Вечный огонь
Хулиганы засыпали площадку мусором
В комментария брянцы утверждают, что такое могли сделать только молодые люди без воспитания.Фото: "ЧП и ДТП Брянск"
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В Брянске в сквере имени Ленина вандалы разгромили Вечный огонь. Сообщение об этом появилось в социальных сетях в воскресенье, 11 августа. По словам автора фотографии, неизвестные разбросали мусор на площадке.
Горожане возмущены случившимся. В комментария брянцы утверждают, что такое могли сделать только молодые люди без воспитания.
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ИСТОЧНИК KP.RU