Жители Брянской области месяц могут питаться на 4079 рублей

СЕГОДНЯ 20:07 2019-08-10T20:07:11+03:00

По сравнению с июнем стоимость продовольственной корзины увеличилась на 0,3 процента, а с начала года - на 11,1 процента. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Стоимость минимального набора продуктов на месяц для жителей Брянской области составила 4079 рублей. Такие данные за июль приводит Брянскстат.

По сравнению с июнем стоимость продовольственной корзины увеличилась на 0,3 процента, а с начала года - на 11,1 процента.

Жители Брянска месяц могут питаться на 4216, 25 рубля, Новозыбкова – 3875,76 рубля, Клинцов – 3834,92 рубля, а жители Навли – 4044, 17 рубля.

Стоимость продуктовой корзины здесь увеличилась с начала года на 13,4 , 5,7 , 7,4 и 10,1 процента соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU