2019-08-10T15:32:35+03:00
Общество

В Брянске награды получили лучшие работники лесного хозяйства

Торжественная церемония прошла в Хрустальном зале правительства
Мария Дедкова
Поделиться:
В этом году Управление лесами отмечает 75-летие.В этом году Управление лесами отмечает 75-летие.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

9 августа в Хрустальном зале правительства наградили лучших работников лесного хозяйства Брянской области. Церемонию приурочили к 75-летию управления лесами.

За многолетний добросовестный труд в лесном хозяйстве почетной грамотой главного федерального инспектора по Брянской области Андрей Дъячук наградил:Александра Бурмистрова, Татьяну Монакову и Олега Пафнутьева.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов лесного хозяйства. В знак благодарности им вручили цветы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ветеранам управления пожелали крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия. А действующим сотрудникам - новых успехов в деле охраны, защиты и сбережения лесов Брянщины.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Жуковке отмечают День города
В Новозыбковском районе пьяный мотоциклист врезался в забор
В Клинцах автомобилистка сбила двухлетнего малыша
В Брянске иномарка сбила водителя троллейбуса
В Брянске возле школы №60 образовалась свалка
В Брянской области нашли пропавшего грибника
В Брянске скончалась мать федерального инспектора Михаила Калашникова
В Бежице ливень затопил центральные улицы
Брянское «Динамо» обыграло московское «Строгино»
В Брянскую область не пустили две тонны мяса и 130 килограммов устриц сомнительного происхождения
В Брянской области построят первый в регионе крытый футбольный манеж
Лучшим пожарным Брянской области стал огнеборец Евгений Лесин
Брянец попал под статью за то, что поднял телефон рассеянного пассажира электрички
Брянский детский технопарк "Кванториум" откроется в сентябре
В сквере Карла Маркса в Брянске монтируют насос для нового светодинамического фонтана