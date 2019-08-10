В Брянске награды получили лучшие работники лесного хозяйства

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-10T15:32:35+03:00

В этом году Управление лесами отмечает 75-летие. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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9 августа в Хрустальном зале правительства наградили лучших работников лесного хозяйства Брянской области. Церемонию приурочили к 75-летию управления лесами.

За многолетний добросовестный труд в лесном хозяйстве почетной грамотой главного федерального инспектора по Брянской области Андрей Дъячук наградил:Александра Бурмистрова, Татьяну Монакову и Олега Пафнутьева.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов лесного хозяйства. В знак благодарности им вручили цветы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ветеранам управления пожелали крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия. А действующим сотрудникам - новых успехов в деле охраны, защиты и сбережения лесов Брянщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU