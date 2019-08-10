2019-08-10T12:16:33+03:00
Происшествия

В Клинцах автомобилистка сбила двухлетнего малыша

Похожая автоавария произошла в Добруни
Мария Дедкова
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Одного малыша госпитализировали, второго отпустили с назначением лечения.Одного малыша госпитализировали, второго отпустили с назначением лечения.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Клинцах под колеса иномарки попал двухлетний ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 августа около 17.50 на улице Мира.

- 30-летняя автомобилистка за рулем "Шеврале Лачетти", двигаясь по дворовой территории, сбила несовершеннолетнего пешехода, катающегося на самокате, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Ребенка с диагнозом "скальпированная рана головы" госпитализировали.

Похожая автоавария произошла в Добруни утром того же дня. На улице Цветочной 77-летний водитель автомобиля "Хендай Аксент" сбил двухлетнего малыша, который переходил дорогу. В ДТП ребенок получил перелом ключицы и травму живота. В больнице пострадавшего осмотрели медики, оказали первую помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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